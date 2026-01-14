الأربعاء 2026-01-14 01:38 ص

الهند تتهم باكستان بإطلاق مسيرات عبر الحدود حلقت فوق كشمير

طائرة مسيرة.
طائرة مسيرة.
 
الأربعاء، 14-01-2026 01:00 ص
الوكيل الإخباري-   اتهم قائد الجيش الهندي أوبيندرا دويفيدي باكستان الثلاثاء بإطلاق طائرات مسيرة فوق الأراضي الخاضعة لسيطرة بلاده في إقليم كشمير المتنازع عليه، حيث خاض الخصمان النوويان اشتباكا استمر 4 أيام العام الماضي.اضافة اعلان


وقال دويفيدي للصحافيين في نيودلهي خلال مؤتمره الصحافي السنوي، "لقد أبلغوا بأن هذا الأمر غير مقبول بالنسبة إلينا، ويرجى وضع حد له".
 
 


gnews

أحدث الأخبار

طائرة مسيرة.

عربي ودولي الهند تتهم باكستان بإطلاق مسيرات عبر الحدود حلقت فوق كشمير

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب: "سنتخذ إجراءات قوية جدا" إذا أعدمت إيران محتجين

5 شهداء جراء قصف الاحتلال لمدرسة تؤوي نازحين شرق غزة

فلسطين إعلام عبري: إصابة جنديين بعد اشتباكات مع حماس في رفح

محافظ عجلون يؤكد ضرورة معالجة تجمع مياه الأمطار حول مركز صحي عبين

أخبار محلية محافظ عجلون يؤكد ضرورة معالجة تجمع مياه الأمطار حول مركز صحي عبين

الرئيس دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب عن مساعدة الولايات المتحدة للمحتجين في إيران: ستكتشفون ذلك بأنفسكم

العيسوي

نعـي فـاضل شقيقة معالي رئيس الديوان الملكي الهاشمي في ذمة الله

جعفر حسان

أخبار محلية رئيس الوزراء يقرر تأخير الدوام حتى الـ 10 صباحا في الكرك والطفيلة ومعان

لرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب يؤكد للمتظاهرين الإيرانيين أن "المساعدة في طريقها" إليهم



 






الأكثر مشاهدة