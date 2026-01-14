الهند تتهم باكستان بإطلاق مسيرات عبر الحدود حلقت فوق كشمير

وقال دويفيدي للصحافيين في نيودلهي خلال مؤتمره الصحافي السنوي، "لقد أبلغوا بأن هذا الأمر غير مقبول بالنسبة إلينا، ويرجى وضع حد له".
-
أخبار متعلقة
-
ترامب: "سنتخذ إجراءات قوية جدا" إذا أعدمت إيران محتجين
-
ترامب عن مساعدة الولايات المتحدة للمحتجين في إيران: ستكتشفون ذلك بأنفسكم
-
ترامب يؤكد للمتظاهرين الإيرانيين أن "المساعدة في طريقها" إليهم
-
مصر ترحب بالقرار الأميركي بتصنيف "الإخوان المسلمين" كيانا إرهابيا عالميا
-
تعرف على الدول العربية المتضررة من رسوم ترامب الجديدة على إيران
-
قطر تحذّر من عواقب "كارثية" على المنطقة نتيجة أي تصعيد أميركي إيراني
-
المستشار الألماني: نشهد الأيام والأسابيع الأخيرة للنظام الإيراني
-
هجوم روسي قرب خاركيف الأوكرانية يسفر عن أربعة قتلى