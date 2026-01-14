الهند تتهم باكستان بإطلاق مسيرات عبر الحدود حلقت فوق كشمير

01:00 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/760874 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- اتهم قائد الجيش الهندي أوبيندرا دويفيدي باكستان الثلاثاء بإطلاق طائرات مسيرة فوق الأراضي الخاضعة لسيطرة بلاده في إقليم كشمير المتنازع عليه، حيث خاض الخصمان النوويان اشتباكا استمر 4 أيام العام الماضي. اضافة اعلان





وقال دويفيدي للصحافيين في نيودلهي خلال مؤتمره الصحافي السنوي، "لقد أبلغوا بأن هذا الأمر غير مقبول بالنسبة إلينا، ويرجى وضع حد له".

تم نسخ الرابط





