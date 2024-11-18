الهند تحضر لإطلاق قمر صناعي ثقيل بصاروخ "فالكون – 9" الأمريكي

الوكيل الإخباري- سيطلق صاروخ "فالكون – 9" التابع لشركة "سبيس إكس" الأمريكية الأسبوع الجاري قمرا صناعيا هنديا ثقيلا من طراز "GSAT-20".



أفادت بذلك قناة NDTV التلفزيونية الهندية، وقالت إن القمر الصناعي سيطلق من رأس كانافيرال، ويزن 4700 كغ. وتم تطويره من قبل المؤسسة الهندية للدراسات الفضائية ISRO. وقالت القناة إن وزن القمر الصناعي لم يسمح لـISRO بإطلاقه، لذلك اضطرت الهند إلى البحث عن خيارات أخرى لإطلاقه. ووقعت شركة New Space India Limited، باعتبارها فرعا خاصا للمؤسسة الهندية للدراسات الفضائية، اتفاقية إطلاق القمر الصناعي مع "سبيس إكس" الأمريكية.



يذكر أن الهند تعقد لأول مرة مثل هذا الاتفاقية مع الشركة الأمريكية، مع العلم أنها كانت تعتمد سابقا على خدمات شركة Arianespace الفرنسية. ويتوقع أن تكون تكلفة الإطلاق الخاص لصاروخ "فالكون – 9" نحو 70 مليون دولار.

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يذكر أن القمر الصناعي GSAT-20 تم تطويره بغرض تلبية الاحتياجات المتزايدة لمناطق الهند النائية بخدمات الاتصال، وسيضمن دخول الإنترنت السريع في المناطق الهندية كلها، مع العلم أن عمر استخدامه يبلغ 14 عاما.