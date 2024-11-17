 
الأحد 2024-11-17 04:10 م
 

الهند تختبر بنجاح صاروخا فرط صوتي

الهند أجرت تجربة ناجحة لإطلاق الصاروخ "أجني-5" (غيتي)
الهند أجرت تجربة ناجحة لإطلاق الصاروخ "أجني-5" (غيتي)
الأحد، 17-11-2024 03:10 م
الوكيل الإخباري- قالت الهند اليوم الأحد إنها اختبرت بنجاح صاروخا فرط صوتي بعيد المدى تم تطويره محليا، محققة بذلك إنجازا عسكريا مهما يجعلها ضمن مجموعة صغيرة من الدول التي تمتلك هذه التكنولوجيا المتقدمة.اضافة اعلان


وقال وزير الدفاع راجناث سينغ في بيان "حققت الهند إنجازا مهما بقيامها باختبار ناجح لصاروخ فرط صوتي بعيد المدى"، مضيفا أن ما جرى "إنجاز يضع الهند في مصاف الدول التي تمتلك هذه التقنيات المتقدمة والحيوية".

وحسب وكالة رويترز، تبذل بعض الدول جهودا لتطوير الأسلحة الأسرع من الصوت مثل الهند، التي تسعى جاهدة لتطوير صواريخ متقدمة بعيدة المدى، إلى جانب الصين وروسيا والولايات المتحدة.

وأفادت الحكومة في بيان بأن الصاروخ الهندي -الذي طورته منظمة البحث والتطوير الدفاعي الحكومية وشركاء في هذا القطاع- مصمم للتحليق لمسافة تتجاوز 1500 كيلومتر بحمولته.

الجزيرة
 
gnews

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