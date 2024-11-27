الهند تخطط لإرسال مركبة علمية إلى المريخ

وقال:" في السنتين القادمتين سنطلق مركبة غير مأهولة إلى مدار المريخ، وسنحاول إنزالها على سطحه. وبعدها سنطلق مركبة فضائية مأهولة".
وحسب ديساي فإن الحكومة الهندية أقرت أيضا مشروع إنشاء المحطة المدارية الفضائية التي ستضم 5 وحدات. ويخطط لإطلاق أولها عام 2028، وستكون المحطة جاهزة تماما بحلول عام 2035. وستنطلق منها مركبة فضائية مأهولة وسيهبط أفراد طاقمها على سطح القمر عام 2040.
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