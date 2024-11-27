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الهند تخطط لإرسال مركبة علمية إلى المريخ

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أرشيفية
الأربعاء، 27-11-2024 02:04 م

الوكيل الإخباري- تخطط الحكومة الهندية لإطلاق مسبار أوتوماتيكي إلى المريخ لدراسة هذا الكوكب. حسبما أفاد نيليش ديساي رئيس المؤسسة الهندية للدراسات الفضائية (ISRO).

وقال:" في السنتين القادمتين سنطلق مركبة غير مأهولة إلى مدار المريخ، وسنحاول إنزالها على سطحه. وبعدها سنطلق مركبة فضائية مأهولة".

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وقالت صحيفة "The Times of India" إن الحكومة الهندية وافقت على 4 مشاريع كبرى في مجال الفضاء، بينها مهمتان فضائيتان إلى القمر وكوكب الزهرة. أما بعثة "تشاندريان – 4" القمرية فمن المخطط خلال تحقيقها لجمع عينات التربة القمرية ونقلها إلى الأرض لدراستها. وبالنسبة إلى محطة "الزهرة" الأوتوماتيكية المدارية فستطلق إلى كوكب الزهرة عام 2028 وستُجري الدراسة التفصيلية لسطحه وغلافه الجوي الأيوني.


وحسب ديساي فإن الحكومة الهندية أقرت أيضا مشروع إنشاء المحطة المدارية الفضائية التي ستضم 5 وحدات. ويخطط لإطلاق أولها عام 2028، وستكون المحطة جاهزة تماما بحلول عام 2035. وستنطلق منها مركبة فضائية مأهولة وسيهبط أفراد طاقمها على سطح القمر عام 2040.

 

RT

 
gnews

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