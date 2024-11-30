الهند تخطط لإرسال مهمة لاستكشاف كوكب الزهرة

ويقول: " أعطت الحكومة الهندية مؤخرا الضوء الأخضر لقمرنا الصناعي شوكرايان -1 الذي سيطلق في عام 2028 ليدور حول كوكب الزهرة".
ووفقا له، يجمع اسم "شوكرايان" بين الكلمات السنسكريتية "شكرا"(فينوس) و"يانا" (سفينة).
وتهدف هذه المهمة إلى إجراء دراسة مفصلة عن كوكب الزهرة الذي يعتبره العلماء مشابها للأرض.
ومن المتوقع أن يجهز القمر الصناعي بأدوات مختلفة، بما في ذلك رادار وأجهزة تصوير بالأشعة تحت الحمراء والأشعة فوق البنفسجية ومعدات متخصصة لدراسة الغلاف المتأين لكوكب الزهرة. ويجب أن تحسن النتائج التي سيسجلها فهم الغطاء السحابي الكثيف لكوكب الزهرة الذي يتكون أساسا من ثاني أكسيد الكربون وحمض الكبريتيك. بالإضافة إلى ذلك، سوف يستكشف القمر الصناعي أدلة عن التكوينات البركانية النشطة.
ووفقا لناسا الحياة على كوكب الزهرة غير محتملة، أما الباحثون الهنود فلا يستبعدون وجود كائنات مجهرية في الغلاف الجوي العلوي لكوكب الزهرة، حيث يقترب مستوى الضغط من الظروف على سطح الأرض.
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