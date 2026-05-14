الهند تدين الهجوم على سفينتها التجارية قبالة عمان

الوكيل الإخباري- أدانت الهند، الهجوم الذي استهدف سفينة تجارية كانت ترفع العلم الهندي قبالة سواحل سلطنة عمان، ووصفت استهداف الملاحة المدنية بأنه "غير مقبول".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية راندير جايشوال، في بيان صحفي: "الهجوم على سفينة ترفع العلم الهندي قبالة سواحل عمان أمس الأربعاء هو أمر غير مقبول، ونحن نأسف لاستمرار استهداف الشحن التجاري والبحارة المدنيين".

وأضاف جايشوال أن جميع أفراد الطاقم الهنود الذين كانوا على متن السفينة هم في أمان، ووجه الشكر للسلطات العمانية على قيامها بعملية إنقاذهم.


وتابع المتحدث قائلا: "تؤكد الهند مجدداً أنه ينبغي تجنب استهداف الشحن التجاري وتعريض أفراد الطاقم المدنيين الأبرياء للخطر، أو إعاقة حرية الملاحة والتجارة بأي شكل من الأشكال".


ولم يحدد البيان الجهة المسؤولة عن تنفيذ الهجوم، كما لم تُعلن تفاصيل إضافية حول طبيعة الحادث أو حجم الأضرار التي لحقت بالسفينة.

 
 


