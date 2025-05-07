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الهند تشن هجوما صاروخيا على باكستان وإسلام آباد تتعهد بالرد

تعبيرية
تعبيرية
 
الأربعاء، 07-05-2025 12:18 ص
الوكيل الإخباري-   شنت الهند هجوما صاروخيا على مواقع في باكستان مساء اليوم الثلاثاء، وتعهد الجيش الباكستاني بالرد على الهجوم وسط توتر متصاعد بين القوتين النوويتين.اضافة اعلان


وأفادت مصادر إعلامية بأن 3 صواريخ هندية استهدفت مواقع في إقليمي كشمير والبنجاب، مشيرا إلى أن أحد الصواريخ استهدف المطار القديم في مظفر آباد في الشطر الواقع تحت السيطرة الباكستانية من إقليم كشمير.

من جانبها، أعلنت الحكومة الهندية أنها أطلقت عملية تستهدف ما سمتها البنية التحتية الإرهابية في باكستان وجاموا وكشمير، وقالت إن قواتها قصفت 9 مواقع باكستانية.

وأضافت أن العملية كانت "مركزة ومدروسة وغير تصعيدية في طبيعتها"، مشيرة إلى أنها لم تستهدف أي منشآت عسكرية باكستانية.

وقال الجيش الهندي إنه نفذ "ضربة دقيقة على معسكرات إرهابية في باكستان".

في المقابل، قال المتحدث باسم الجيش الباكستاني إن الهند هاجمت بلاده بصواريخ في 3 مواقع، وأكد أن إسلام آباد سترد على هذه الهجمات.

في غضون ذلك، نقلت وكالة رويترز عن المتحدث باسم الخطوط الجوية الباكستانية أن الرحلات التي كانت في الجو تم تحويلها إلى كراتشي.
 
gnews

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