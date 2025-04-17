الخميس 2025-04-17 09:37 ص
 

الهند تصنع جيلا جديدا من السفن الحربية

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أرشيفية
 
الخميس، 17-04-2025 08:17 ص

الوكيل الإخباري- ذكر موقع Naval Today أن الهند تعمل على تصنيع جيل جديد من السفن الحربية لجيشها.

وجاء في منشور للموقع:"بدأت شركة (GRSE) الهندية مؤخرا بتصنيع السفينة الثالثة من سفن NGOPV المخصصة للجيش الهندي، وخلال احتفالية شهدها حوض بناء السفن التابع للشركة في كولكاتا مؤخرا تم وضع العارضة الرئيسية في هيكل السفينة، كما تعمل الشركة أيضا على تصنيع السفينة الرابعة من هذه الفئة لصالح جيش البلاد".

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وأشار الموقع إلى أن شركة (GRSE) الهندية تعمل حاليا على عقود لتصنيع 40 سفينة حربية، منها 17 سفينة مخصصة لسلاح البحرية الهندي، كما تختبر أول سفينة من سفن ASW SWC المضادة للغواصات، والتي ستحصل الهند على ثمانية منها، وتختبر أيضا فرقاطات P17A.

 

وتبعا للخبراء في (GRSE) فإن سفن NGOPV الجديدة ستكون أكثر تطورا من سفن الدوريات التي تمتلكها الهند حاليا، وستكون أكبر حجما وأكثر تسليحا، إذ ستأتي كل سفينة بطول 113 مترا، وعرض 14.6 م، ومقدار إزاحة للمياه يعادل 3000 طن.


ويمكن للسفن الجديدة الإبحار بسرعة 23 عقدة بحرية، وقطع 8500 ميل بحري في كل مهمة، ويتكون طاقمها من 150 شخصا، من بينهم 20 ضابطا.

 

RT

 
gnews

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