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الهند تعلن استعدادها لترحيل 18 ألف من رعاياها من الولايات المتحدة

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علم الهند
الثلاثاء، 21-01-2025 03:52 م

الوكيل الإخباري- أعلنت الحكومة الهندية استعدادها للتعاون مع الإدارة الأمريكية الجديدة لترحيل 18 ألف هندي مقيمين بشكل غير قانوني في الولايات المتحدة.

وأفادت وكالة "بلومبرغ" بأنه مقابل هذه الصفقة، تأمل الهند أن تحمي إدارة الرئيس دونالد ترامب القنوات القانونية للهجرة التي يستخدمها مواطنوها للدخول إلى الولايات المتحدة، وخاصة تأشيرات الطلاب وبرنامج العمالة الماهرة.

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ووفقا للبيانات الرسمية، حصل الهنود على حوالي ثلاثة أرباع التأشيرات التي تم إصدارها في إطار هذا البرنامج في عام 2023.


وترى الوكالة أن التعاون في قضية المهاجرين غير الشرعيين يمكن اعتباره إشارة مبكرة من نيودلهي لاستعدادها للامتثال لمطالب الرئيس الأمريكي الجديد وتجنب حرب تجارية.

 

RT

 
gnews

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