الخميس 2025-04-24 03:12 م
 

الهند تعلن طرد دبلوماسيين باكستانيين

ا
أرشيفية
 
الخميس، 24-04-2025 01:18 م

الوكيل الإخباري- أعلنت الهند اليوم الخميس، عن سلسلة من الإجراءات ضد باكستان شملت طرد دبلوماسيين، وإغلاق المعبر الحدودي الرئيسي بين البلدين.

كما شملت هذه الإجراءات تعليق العمل بمعاهدة تقسيم مياه نهر السند لعام 1960.

اضافة اعلان

 

وجاءت هذه الخطوات غداة الهجوم الدامي الذي استهدف الشطر الخاضع للسيطرة الهندية من إقليم كشمير، والذي أسفر عن مقتل 28 شخصا.

 

من جهة أخرى، قررت الهند سحب مستشاريها العسكريين من سفارتها في إسلام أباد، مع الإشارة إلى نية إلغاء هذه المناصب الدبلوماسية في كلا البلدين، كما سيتم سحب خمسة من موظفي الدعم التابعين لهؤلاء المستشارين.


يذكر أن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي كان قد قطع زيارته للمملكة العربية السعودية على إثر الهجوم الإرهابي الذي وقع في مدينة باهالغام الكشميرية، حيث اجتمع فور عودته مع كبار المسؤولين الأمنيين والوزراء لبحث الرد المناسب على الحادث.

 

RT

 
gnews

أحدث الأخبار

ل

أسواق ومال بوتين: الاقتصاد الروسي يتجه نحو "هبوط ناعم" لمكافحة التضخم

45 محاميا يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل

أخبار محلية 45 محاميا يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل

9عهخ

فيديو منوع السبب الأول لتساقط الشعر لدى النساء والرجال

ثبث

فيديو منوع حادث جدلي في الصين: "توك توك" يصدم أماً وطفلها

حلقة ضوئية تحيط بقرص الشمس في قبة السماء فوق محافظة صبيا جنوب السعودية

منوعات ظاهرة نادرة تخطف الأنظار فوق جنوب السعودية

لاغى

فيديو منوع فكرة غريبة لسلق البيض !

ن

أخبار محلية بلدية السلط تعتزم اطلاق مركز متخصص بترميم المباني التراثية

بيتر سيارتو

أخبار محلية سيارتو يثمن دور الملك بالحفاظ على الاستقرار بالمنطقة والعالم



 
 





الأكثر مشاهدة