السبت 2025-05-31 03:38 م
 

الهند: تغيير أساليب القتال الجوي نجح في الصراع مع باكستان

الشرطة الهندية
الشرطة الهندية
 
السبت، 31-05-2025 03:13 م
الوكيل الإخباري-   قال رئيس أركان الدفاع الهندي الجنرال أنيل تشوهان السبت إن الهند غيرت أساليبها القتالية بعد أن تكبدت خسائر جوية في اليوم الأول من الصراع مع باكستان في وقت سابق الشهر الحالي وحققت تفوقا حاسما قبل أن يعلن البلدان وقف إطلاق النار بعد ذلك بثلاثة أيام.اضافة اعلان


وقال تشوهان إن الهند تكبدت خسائر أولية في الجو، لكنه رفض إعطاء تفاصيل.

واندلع أعنف قتال منذ عقود بين الهند وباكستان بسبب هجوم وقع في 22 نيسان في الشطر الهندي من كشمير أسفر عن مقتل 26 شخصا، معظمهم من السياح.

وألقت نيودلهي باللوم في الواقعة على "إرهابيين" مدعومين من باكستان، وهي تهمة نفتها إسلام اباد.

وفي السابع من أيار، قصفت الطائرات الهندية ما وصفته نيودلهي بمواقع "بنية تحتية لإرهابيين" عبر الحدود.
 
gnews

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