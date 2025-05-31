الهند: تغيير أساليب القتال الجوي نجح في الصراع مع باكستان

وقال تشوهان إن الهند تكبدت خسائر أولية في الجو، لكنه رفض إعطاء تفاصيل.
واندلع أعنف قتال منذ عقود بين الهند وباكستان بسبب هجوم وقع في 22 نيسان في الشطر الهندي من كشمير أسفر عن مقتل 26 شخصا، معظمهم من السياح.
وألقت نيودلهي باللوم في الواقعة على "إرهابيين" مدعومين من باكستان، وهي تهمة نفتها إسلام اباد.
وفي السابع من أيار، قصفت الطائرات الهندية ما وصفته نيودلهي بمواقع "بنية تحتية لإرهابيين" عبر الحدود.
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