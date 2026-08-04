الهند: قذيفة تغرق سفينة هندية قرب المياه اليمنية وجميع البحارة بخير

09:32 م

الوكيل الإخباري- قال وزير الشحن البحري في الهند الثلاثاء، إن مقذوفا أصاب سفينة هندية مما أدى إلى انقلابها وغرقها بالقرب من المياه اليمنية، لكن خفر السواحل اليمني أنقذ جميع البحارة وعددهم 14. اضافة اعلان





وأدانت وزارة الخارجية الهندية في بيان الهجوم على السفينة التجارية الهندية "إم إس في فايز نور أوليا" التي غرقت في البحر الأحمر قبالة سواحل اليمن.



وقالت إن استمرار حوادث الهجمات على السفن التجارية في المنطقة أمر مثير للقلق البالغ، داعية إلى وضع حد لاستهداف السفن التجارية في المنطقة، واستعادة حرية الملاحة والتجارة عبر الممرات المائية الدولية في المنطقة دون عوائق، بما يتوافق مع القانون الدولي، في أقرب وقت ممكن.



وكانت بيانات شركة كبلر المتخصصة في الشحن البحري أظهرت أن 20 سفينة، منها 12 ناقلة نفط وثماني سفن لنقل البضائع السائبة، عبرت مضيق باب المندب الاثنين، بدون تغيير عن اليوم السابق.



ومن بين عشرين سفينة عبرت المضيق، كان هناك ما مجموعه 12 رحلة خروج وثماني رحلات دخول، وجرى الإبقاء على معظم أجهزة الإرسال والاستقبال في السفن قيد التشغيل.





