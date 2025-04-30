الأربعاء 2025-04-30 09:29 ص
 

الهند: مقتل 15 شخصا جراء حريق في فندق

من حريق الفندق في الهند
من حريق الفندق في الهند
 
الأربعاء، 30-04-2025 09:18 ص
الوكيل الإخباري- لقي 15 شخصا على الأقل مصرعهم جراء حريق اندلع، في أحد فنادق مدينة كولكاتا الهندية.اضافة اعلان


وبحسب وكالة أنباء "نيودلهي" الهندية، صرح قائد شرطة المدينة مانوج فيرما، فجر اليوم الأربعاء، بأنه تم إنقاذ العديد من الأشخاص من غرف وسطح الفندق، وأن الحريق الذي اندلع الليلة الماضية أصبح الآن تحت السيطرة، مؤكدا مقتل 15 شخصا على الأقل.

وهرعت سيارات الإطفاء وفرق الدفاع المدني والإنقاذ للعمل على إخماد النيران المشتعلة، وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع وصور توثق الحريق الضخم والنيران تشتعل وتتصاعد داخل مبنى الفندق.

وتعد حرائق المباني أمرا شائعا في الهند بسبب نقص معدات مكافحة الحرائق وتجاهل لوائح السلامة بشكل متكرر.

بترا
 
gnews

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