الأحد 2026-05-03 12:35 ص

الهند: ناقلة نفط ترفع علم جزر مارشال عبرت مضيق هرمز

الأحد، 03-05-2026 12:25 ص
الوكيل الإخباري-  قالت وزارة الموانئ والشحن والممرات المائية في الهند إن ناقلة النفط (سارف شاكتي)، التي ترفع علم جزر مارشال وتنقل 46313 طنا من غاز البترول المسال إلى الهند، عبرت مضيق هرمز السبت.اضافة اعلان


وأضافت في بيان أن من المتوقع أن تصل الناقلة، التي تحمل على متنها طاقما من 20 فردا، 18 هنديا، إلى ميناء فيشاخاباتنام بالهند في 13 أيار.

ويسري منذ 8 نيسان، اتفاق لوقف إطلاق النار بعد قرابة 40 يوما من الضربات الإسرائيلية الأميركية على إيران، مع مواصلة الأخيرة إغلاق مضيق هرمز عمليا أمام الملاحة البحرية.
 
 


