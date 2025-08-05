الهند: نشتري النفط الروسي من أجل ضمان أسعار ملائمة

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الخارجية الهندية أن نيودلهي تشتري النفط من روسيا لضرورة ضمان أسعار ملائمة لموارد الطاقة.



وقالت الخارجية الهندية في بيان لها، أمس الاثنين، إن مشتريات النفط من روسيا "تعتبر ضرورية، ومشروطة بالأوضاع في الأسواق العالمية".



وأشارت إلى أن "نفس الدول التي تنتقد الهند تقوم بالتجارة مع روسيا. وخلافا لحالتنا، لا تعتبر هذه التجارة ضرورية بالنسبة للمصالح الوطنية الحيوية".

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يذكر أن الهند هي ثالث أكبر مستورد النفط في العالم، وتلبي 80% من احتياجاتها من النفط من خلال شرائه من الخارج. وزادت الهند في الفترة الأخيرة من مشتريات النفط من روسيا.



ولهذا السبب هاجم الهند الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أعلن أنه يعتزم زيادة الرسوم التجارية المفروضة على الهند ردا على قيامها بشراء وإعادة تصدير النفط الروسي.