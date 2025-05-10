الهند وباكستان توافقان على وقف فوري لإطلاق النار

الوكيل الإخباري- أعلنت باكستان، اليوم السبت، أنها وافقت مع الهند على وقف فوري لإطلاق النار، بعد أيام من تبادل الهجمات بين البلدين.



وقال وزير الخارجية الباكستاني إن بلاده "سعت دائما إلى تحقيق السلام والأمن في المنطقة، من دون المساس بالسيادة وسلامة الأراضي".

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وأتى الإعلان الباكستاني بعدما أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الهند وباكستان اتفقتا على وقف إطلاق النار الكامل "بشكل كامل فوري".



وكتب ترامب على منصة "تروث سوشال": "بعد ليلة طويلة من المحادثات التي قامت الولايات المتحدة بوساطتها، يسعدني أن أعلن أن الهند وباكستان قد توصلتا إلى وقف كامل وفوري لإطلاق النار".



وأضاف الرئيس الأميركي: "تهانينا للبلدين على استخدام الحكمة والمنطق السليم والذكاء الكبير. شكرا لاهتمامكم بهذا الأمر".



وفي وقت لاحق، قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إنه ونائب الرئيس الأميركي جي دي فانس تواصلا مع كبار المسؤولين الهنود والباكستانيين على مدار 48 ساعة الماضية.



وكتب على منصة "إكس": "يسعدني أن أعلن أن حكومتي الهند وباكستان اتفقتا على وقف فوري لإطلاق النار".



وأضاف روبيو: "حكومتا الهند وباكستان ستبدآن محادثات حول مجموعة واسعة من القضايا في موقع محايد".