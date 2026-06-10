الأربعاء 2026-06-10 08:18 م

الهند: 3 بحارة من رعايانا مفقودون بعد هجوم على ناقلة نفط قبالة عُمان

شاطئ بندر عباس
شاطئ بندر عباس
 
الأربعاء، 10-06-2026 06:36 م
الوكيل الإخباري-   قالت وزارة الخارجية الهندية الأربعاء، إن ثلاثة بحارة من الهند لا يزالون في عداد المفقودين بعد إنقاذ 21 بحارا آخرين؛ عقب هجوم على ناقلة النفط التي كانوا على متنها قبالة سواحل سلطنة عُمان.اضافة اعلان


وذكرت الوزارة في بيان "نندد بالهجوم الذي استهدف السفينة التجارية سيتيبيلو قبالة سواحل عُمان في وقت سابق اليوم".

وأضاف "تراقب سفارتنا في عُمان الوضع من كثب، وتنسق بصورة استباقية مع السلطات العمانية في عملية البحث والإنقاذ الجارية".

وقال مسؤولون، إن ناقلة المنتجات النفطية تعرضت لهجوم صاروخي يُشتبه في أنه هجوم أميركي.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

ل

عربي ودولي أميركا تفرض عقوبات جديدة مرتبطة بإيران

سوريا... إنقاذ رجل وابنه بعدما سقطا في بئر عميق

منوعات سوريا... إنقاذ رجل وابنه بعدما سقطا في بئر عميق

عاد إلى قطاع غزة، الأربعاء، عدد من الأطفال المرضى ومرافقيهم، عبر جسر الملك حسين، بعد استكمالهم مراحل العلاج في مستشفيات المملكة، ضمن مبادرة "الممر الطبي الأردني" التي أطلقتها المملكة لتقديم الرعاية ال

أخبار محلية عودة دفعة من أطفال غزة إلى القطاع بعد استكمال علاجهم في مستشفيات المملكة

ل

أخبار محلية بيان صادر عن وزارة الخارجية الأردنية

صحة الكبد تبدأ من الغذاء… تقليل السكر مفتاح الوقاية

طب وصحة صحة الكبد تبدأ من الغذاء… تقليل السكر مفتاح الوقاية

ل

عربي ودولي أول رد من إيران على تهديد ترامب بقصف البلاد

علم فرنسا

عربي ودولي الجيش الفرنسي يعلن مقتل جندي في إطلاق نار في لبنان

ل

أخبار محلية النيابة العامة تقرر الحجز على أموال نائب ومنعه من السفر



 
 






الأكثر مشاهدة

 