الهند: 3 بحارة من رعايانا مفقودون بعد هجوم على ناقلة نفط قبالة عُمان

وذكرت الوزارة في بيان "نندد بالهجوم الذي استهدف السفينة التجارية سيتيبيلو قبالة سواحل عُمان في وقت سابق اليوم".
وأضاف "تراقب سفارتنا في عُمان الوضع من كثب، وتنسق بصورة استباقية مع السلطات العمانية في عملية البحث والإنقاذ الجارية".
وقال مسؤولون، إن ناقلة المنتجات النفطية تعرضت لهجوم صاروخي يُشتبه في أنه هجوم أميركي.
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