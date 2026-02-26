الوسيط العُماني: المحادثات الأميركية الإيرانية شهدت تبادل أفكار مبتكرة وإيجابية

الوكيل الإخباري- أفادت وكالة الأنباء الإيرانية، الخميس، بأن المحادثات النووية الإيرانية الأميركية توقفت مؤقتا، ومن المقرر استئنافها في وقت متأخر اليوم في جنيف.

وقال وزير خارجية عُمان، العماني بدر البوسعيدي، الخميس، إنّ المحادثات الأميركية الإيرانية شهدت تبادل أفكار مبتكرة وإيجابية خلال جلسات اليوم في جنيف، مشيرا إلى أن المفاوضين الأميركيين والإيرانيين أوقفوا جلساتهم مؤقتا على أن يستأنفوها في وقت لاحق اليوم.



وأضاف البوسعيدي: "نأمل في إحراز المزيد من التقدم".



وشارك المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي، ، في جولة المحادثات، بحسب ما أفاد مصدر مطلع على المفاوضات والتلفزيون الرسمي الإيراني.