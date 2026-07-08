الوسيط القطري يدعو إلى خفض التصعيد وإلى الحوار عقب الهجمات على الكويت والبحرين

وأدانت قطر الهجمات الإيرانية المتكررة على البحرين والكويت ووصفتها بأنها انتهاك سافر لسيادة البلدين، وخرق فاضح لقواعد القانون الدولي.
وشددت وزارة الخارجية القطرية، على ضرورة تجنيب المنطقة تبعات الهجمات غير المبررة، والاستمرار في مسار الحوار والدبلوماسية، وخفض التصعيد، والبناء على المكتسبات التي تحققت في إطار مذكرة التفاهم، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.
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