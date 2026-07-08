الأربعاء 2026-07-08 12:19 م

الوسيط القطري يدعو إلى خفض التصعيد وإلى الحوار عقب الهجمات على الكويت والبحرين

علم قطر
علم قطر
 
الأربعاء، 08-07-2026 10:45 ص
الوكيل الإخباري-   دعت قطر إلى خفض التصعيد وإلى الحوار عقب الهجمات على الكويت والبحرين.اضافة اعلان


وأدانت قطر الهجمات الإيرانية المتكررة على البحرين والكويت ووصفتها بأنها انتهاك سافر لسيادة البلدين، وخرق فاضح لقواعد القانون الدولي.

وشددت وزارة الخارجية القطرية، على ضرورة تجنيب المنطقة تبعات الهجمات غير المبررة، والاستمرار في مسار الحوار والدبلوماسية، وخفض التصعيد، والبناء على المكتسبات التي تحققت في إطار مذكرة التفاهم، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

عربي ودولي ترامب: أمرت بقطع جميع العلاقات التجارية مع إسبانيا

النفط

أسواق ومال أسعار النفط عالميا ترتفع أكثر من 5%

وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية وزير التربية يفتتح المبنى الجديد لمديرية تربية لواء البترا

العاصمة عمان

أخبار محلية توضيح حكومي بشأن تعثر مشروع استثماري والعدول عن نقل 3 مصانع إلى الأردن

مدينة البترا الأثرية

أخبار محلية سلطة إقليم البترا تحتفل بالذكرى الـ 19 لاختيار البترا إحدى عجائب الدنيا السبع الجديدة

محافظ اربد فراس أبو الغنم

أخبار محلية محافظ اربد: المجالس المحلية تعتبر رديفا أساسيا للأجهزة الأمنية

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب: وقف إطلاق النار مع إيران انتهى

الصين تؤكد تعرض ناقلة لهجوم في مضيق هرمز ولا أنباء عن إصابات

عربي ودولي الصين: إعادة إشعال الحرب بين واشنطن وطهران لا تخدم مصلحة أحد



 
 






الأكثر مشاهدة

 