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الوفد الإيراني المفاوض يغادر مقر المفاوضات احتجاجاً على تهديدات ترامب

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أرشيفية
 
الأحد، 21-06-2026 08:03 م
الوكيل الإخباري- أفادت مصادر إسرائيلية وإيرانية بأن الوفد الإيراني المفاوض في سويسرا غادر مقر المفاوضات احتجاجا على تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.اضافة اعلان


ونقلت وكالة "تسنيم" عن مصدر مقرب من فريق التفاوض الإيراني قوله إن "الوفد غادر مكان المفاوضات في بورغنشتوك احتجاجا على تهديدات ترامب".
 
 


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