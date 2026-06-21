الوفد الإيراني المفاوض يغادر مقر المفاوضات احتجاجاً على تهديدات ترامب

ونقلت وكالة "تسنيم" عن مصدر مقرب من فريق التفاوض الإيراني قوله إن "الوفد غادر مكان المفاوضات في بورغنشتوك احتجاجا على تهديدات ترامب".
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