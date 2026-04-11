السبت 2026-04-11 11:38 م

الوفد الإيراني يطرح (خطوطا حمراء) في محادثات إسلام أباد

نموذج مصغر مطبوع ثلاثي الأبعاد للرئيس الأميركي دونالد ترامب وعلمي الولايات المتحدة وإيران
علما الولايات المتحدة وايران
 
السبت، 11-04-2026 05:38 م

الوكيل الإخباري-    أكد الوفد الإيراني برئاسة محمد باقر قاليباف خلال لقائه مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في إسلام أباد تمسك طهران ببعض بنود خطتها السابقة واعتبارها "خطوطا حمراء"

وذكر الوفد أن تلك البنود لا يمكن التنازل عنها في إطار المباحثات الجارية مع الولايات المتحدة.

اضافة اعلان


وجاء هذا الموقف في وقت تستمر فيه الغارات الإسرائيلية على لبنان، رغم اشتراط إيران وقف العمليات هناك كمدخل أساسي لمواصلة المفاوضات، ما يعكس تعقيد المشهد الإقليمي وتأثيره المباشر على مسار المحادثات.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

