الجمعة 2025-07-04 05:50 م
 

الوكالة الدولية للطاقة الذرية تسحب مفتشيها من إيران

الوكالة الدولية للطاقة الذرية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية
 
الجمعة، 04-07-2025 04:38 م
الوكيل الإخباري- أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن مفتشيها غادروا إيران، اليوم الجمعة، بعد أن علّقت الدولة رسميًا تعاونها معها.اضافة اعلان


وأفادت الوكالة في منشور على منصة (إكس): "غادر أعضاء فريق مفتشي الوكالة اليوم إيران بسلام، عائدين إلى مقرها في فيينا، بعد أن مكثوا في طهران طيلة فترة النزاع العسكري الأخير".

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قام الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بتفعيل قانون جديد أقرّه البرلمان الإيراني، يعلّق التعاون مع الوكالة.

بترا
 
 
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