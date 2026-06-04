الوكالة الدولية للطاقة الذرية: تعذّر الوصول لمواقع في إيران يثير مخاوف من الانتشار النووي

وجاء في التقرير أنه "بينما تقر الوكالة بأن الهجمات العسكرية على منشآت إيران ومواقعها النووية تسببت بوضع غير مسبوق، إلا أن القيام بأنشطة تحقق في إيران من دون تأخير هو أمر في غاية الأهمية".
-
أخبار متعلقة
-
سلام: الجيش اللبناني سيبدأ الانتشار في "مناطق تجريبية" في الجنوب
-
رئيس الإمارات يزور العاهل المغربي ويبحث معه التطورات في المنطقة
-
العثور على 30 مهاجرا غير نظاميين داخل صهريج شاحنة في جنوب شرق تركيا
-
ماكرون يعلن تأييد فرنسا لاتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان
-
الأمين العام لحزب الله يؤكد أن شمال إسرائيل لن يكون آمنا "ما دامت القرى اللبنانية غير آمنة"
-
ترامب يهاجم الديمقراطيين بسبب إيران
-
سوريا .. اللاذقية تمد يد العون إلى دير الزور عبر حملة إغاثية واسعة
-
يونيفل: مقتل عنصر من قوات حفظ السلام الدولية في جنوب لبنان