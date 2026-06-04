الخميس 2026-06-04 07:46 م

الوكالة الدولية للطاقة الذرية: تعذّر الوصول لمواقع في إيران يثير مخاوف من الانتشار النووي

علم إيران
إيران
 
الخميس، 04-06-2026 05:36 م

الوكيل الإخباري-   حذّرت الوكالة الدولية للطاقة الذريّة في تقرير سرّي الخميس من أن تعذّر الوصول للتحقّق من المواد النووية في إيران يثير "مخاوف من الانتشار النووي"، داعية الجمهورية الإسلامية للتعاون مع الوكالة "بشكل بنّاء".

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وجاء في التقرير أنه "بينما تقر الوكالة بأن الهجمات العسكرية على منشآت إيران ومواقعها النووية تسببت بوضع غير مسبوق، إلا أن القيام بأنشطة تحقق في إيران من دون تأخير هو أمر في غاية الأهمية".

 
 


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