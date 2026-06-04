الوكالة الدولية للطاقة الذرية: تعذّر الوصول لمواقع في إيران يثير مخاوف من الانتشار النووي

الوكيل الإخباري- حذّرت الوكالة الدولية للطاقة الذريّة في تقرير سرّي الخميس من أن تعذّر الوصول للتحقّق من المواد النووية في إيران يثير "مخاوف من الانتشار النووي"، داعية الجمهورية الإسلامية للتعاون مع الوكالة "بشكل بنّاء".

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