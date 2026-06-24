الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقول إن تفتيش المنشآت النووية الإيرانية "سيحصل"

وأضاف مدير الوكالة التابعة للأمم المتحدة في تصريحات للصحفيين خلال زيارة لليابان "سواء حدث ذلك اليوم، أو غدا، أو بعد أسبوع، أو بعد عشرة أيام، هذا الأمر مهم لكنه ليس ضروريا. سيحصل ذلك لا محالة".
وأتت تصريحات غروسي في ظل تباين في المواقف بين الولايات المتحدة وإيران بعد توقيعهما مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب. وبينما أكد مسؤولون أميركيون أن إيران وافقت على دعوة المفتشين للعودة، أكدت طهران أنها لن تسمح للوكالة بتفتيش المنشآت المتضررة جراء الضربات الأميركية والإسرائيلية.
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