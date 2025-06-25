الأربعاء 2025-06-25 01:15 ص
 

الوكالة الدولية للطاقة الذرية: لا معلومات لدينا حول مواقع اليورانيوم المخصب في إيران

وقال في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز": "نحن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لذلك لا نقوم بالتخمين هنا. ليس لدينا معلومات عن مكان وجود هذه المواد". وفي السياق ذاته، توصل تقييم استخباراتي أمريكي أولي إلى أ
علم ايران
 
الأربعاء، 25-06-2025 12:01 ص

الوكيل الإخباري-   أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي أن الوكالة لا تمتلك معلومات عن مكان وجود اليورانيوم المخصب لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

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وقال في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز": "نحن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لذلك لا نقوم بالتخمين هنا. ليس لدينا معلومات عن مكان وجود هذه المواد".

وفي السياق ذاته، توصل تقييم استخباراتي أمريكي أولي إلى أن الضربات العسكرية ضد المنشآت النووية الإيرانية، الأحد الماضي، لم تدمر البرنامج النووي الإيراني وإنما أعادته فقط أشهُراً إلى الوراء، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن".

ونقلت الشبكة عن مصادر وصفتها بالمطلعة أن "الضربات العسكرية الأمريكية الموجهة لـ3 منشآت نووية إيرانية لم تدمر المكونات الأساسية للبرنامج النووي الإيراني، وإنما على الأرجح أعادته لأشهُر إلى الوراء فحسب، وفقًا لتقييم استخباراتي أميركي أولي".

 
gnews

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عربي ودولي الوكالة الدولية للطاقة الذرية: لا معلومات لدينا حول مواقع اليورانيوم المخصب في إيران



 
 





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