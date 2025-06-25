الوكالة الدولية للطاقة الذرية: لا معلومات لدينا حول مواقع اليورانيوم المخصب في إيران

وفي السياق ذاته، توصل تقييم استخباراتي أمريكي أولي إلى أن الضربات العسكرية ضد المنشآت النووية الإيرانية، الأحد الماضي، لم تدمر البرنامج النووي الإيراني وإنما أعادته فقط أشهُراً إلى الوراء، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن".
ونقلت الشبكة عن مصادر وصفتها بالمطلعة أن "الضربات العسكرية الأمريكية الموجهة لـ3 منشآت نووية إيرانية لم تدمر المكونات الأساسية للبرنامج النووي الإيراني، وإنما على الأرجح أعادته لأشهُر إلى الوراء فحسب، وفقًا لتقييم استخباراتي أميركي أولي".
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