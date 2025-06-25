الوكالة الدولية للطاقة الذرية: لا معلومات لدينا حول مواقع اليورانيوم المخصب في إيران

الوكيل الإخباري- أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي أن الوكالة لا تمتلك معلومات عن مكان وجود اليورانيوم المخصب لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

اضافة اعلان