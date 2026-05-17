"الوكالة الذرية" قلقة بعد ضربة بمسيّرة قرب محطة نووية في الإمارات

الأحد، 17-05-2026 03:50 م
الوكيل الإخباري- أعرب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي الأحد، عن "قلقه الكبير" بعد الضربة بمسيّرة قرب محطة براكة للطاقة النووية في الإمارات العربية المتحدة.اضافة اعلان


وأضاف مدير الوكالة الأممية المعنية بالسلامة النووية على منصة إكس أن "أي نشاط عسكري يهدد السلامة النووية غير مقبول"، مشيرا إلى أن الإمارات أبلغته بأن "مستويات الإشعاع في محطة براكة للطاقة النووية لا تزال طبيعية، ولم تُسجَّل أي إصابات".

قال مكتب أبو ظبي الإعلامي إن الجهات المختصة تعاملت مع حريق اندلع في مولد كهربائي خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة، ناجم عن استهداف بطائرة مسيّرة، دون تسجيل أي إصابات أو تأثير على مستويات السلامة الإشعاعية.

وأضاف أن الجهات المعنية اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية، على أن يتم الإعلان عن أي مستجدات لاحقا.

وأكدت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية أن الحريق لم يؤثر على سلامة المحطة أو جاهزية أنظمتها الأساسية، مشيرة إلى أن جميع الوحدات تعمل بشكل طبيعي.

ودعت الجهات المختصة الجمهور إلى عدم تداول الشائعات، واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية.
 
 


