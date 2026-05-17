"الوكالة الذرية" قلقة بعد ضربة بمسيّرة قرب محطة نووية في الإمارات

وأضاف مدير الوكالة الأممية المعنية بالسلامة النووية على منصة إكس أن "أي نشاط عسكري يهدد السلامة النووية غير مقبول"، مشيرا إلى أن الإمارات أبلغته بأن "مستويات الإشعاع في محطة براكة للطاقة النووية لا تزال طبيعية، ولم تُسجَّل أي إصابات".
قال مكتب أبو ظبي الإعلامي إن الجهات المختصة تعاملت مع حريق اندلع في مولد كهربائي خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة، ناجم عن استهداف بطائرة مسيّرة، دون تسجيل أي إصابات أو تأثير على مستويات السلامة الإشعاعية.
وأضاف أن الجهات المعنية اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية، على أن يتم الإعلان عن أي مستجدات لاحقا.
وأكدت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية أن الحريق لم يؤثر على سلامة المحطة أو جاهزية أنظمتها الأساسية، مشيرة إلى أن جميع الوحدات تعمل بشكل طبيعي.
ودعت الجهات المختصة الجمهور إلى عدم تداول الشائعات، واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية.
-
أخبار متعلقة
-
تحرك باكستاني نحو إيران لإحياء الوساطة بين واشنطن وطهران
-
سوريا .. فيديو يوثق جريمة بشعة في الرقة ومطالبات بضبط القاتل
-
أبوظبي: حريق إثر هجوم بمسيرة خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية
-
شروط أميركية ومطالب إيرانية.. تفاصيل جديدة حول المفاوضات المرتقبة
-
الجنائية الدولية تتحرك ضد مسؤولين إسرائيليين بمذكرات اعتقال
-
124.9 مليار دولار لتعزيز القوة البحرية النووية الأمريكية
-
إيران: ترامب دخل في فخ استراتيجي
-
تركيا .. العثور على 21 جنينا بشريا في حاوية نفايات بمقبرة