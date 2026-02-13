الولايات المتحدة.. إطلاق نار في جامعة كارولاينا الجنوبية يوقع قتيلين وجريحا

10:46 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/764187 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- قتل شخصان وجرح آخر ، الجمعة، في إطلاق نار في جامعة كارولاينا الجنوبية في الولايات المتحدة. اضافة اعلان





ولم يرد مزيد من التفاصيل عن الحادثة للآن.

تم نسخ الرابط





