الثلاثاء 2026-06-02 11:38 ص

الولايات المتحدة الأمريكية تدرس توسيع نشر الأسلحة النووية داخل أوروبا

الثلاثاء، 02-06-2026 08:56 ص
الوكيل الإخباري-   ذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز" الثلاثاء أن الولايات المتحدة تدرس إمكانية نشر أسلحة نووية في دول أوروبية أخرى أعضاء في حلف شمال الأطلسي.اضافة اعلان


وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولين أميركيين أبدوا استعدادهم لعمليات نشر إضافية خارج نطاق الدول الست الحالية التي تستضيف قاذفات قنابل ذات قدرات نووية.

وأوضحت الصحيفة أن هذه الخطوة ستشمل استضافة المزيد من الدول لما يُسمى بالطائرات الأميركية ذات القدرات المزدوجة القادرة على شن ضربات نووية، مؤكدة في الوقت نفسه أن التوصل إلى اتفاق لتوسيع نطاق استضافة الأسلحة النووية الأميركية ليس وشيكاً.

وذكر التقرير أن دولاً في الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي، بما في ذلك بولندا وبعض دول البلطيق، أبدت اهتماماً باستضافة قواعد محتملة لهذه الطائرات، موضحاً أن المناقشات تجري عبر قنوات حلف شمال الأطلسي.

ولم تتمكن "رويترز" من التحقق من صحة التقرير على الفور، ولم يرد البيت الأبيض ووزارة الدفاع وحلف شمال الأطلسي على طلبات التعليق.

وينتقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب وكثير من مساعديه الحلفاء الأوروبيين لعدم إنفاقهم ما يكفي على جيوشهم واعتمادهم على الولايات المتحدة في الدفاع التقليدي.
 
 


