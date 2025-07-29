الولايات المتحدة تؤجل فرض عقوبات على شركة "صناعة النفط الصربية"

الوكيل الإخباري-أعلنت وزيرة الطاقة والتعدين الصربية دوبرافكا جيدوفيتش هاندانوفيتش أن وزارة الخزانة الأمريكية أجلت للمرة الخامسة تطبيق العقوبات على شركة "صناعة النفط الصربية" لمدة 30 يوما.



وكتبت هاندانوفيتش على "إنستغرام": "تم تأجيل فرض العقوبات على شركة "صناعة النفط الصربية" لمدة 30 يوما!".

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وحصلت شركة "صناعة النفط الصربية" في 26 يونيو على ترخيص مؤقت رابع لمواصلة العمل، مما يوفر لها إعفاء من العقوبات حتى 29 يوليو.



وقدمت شركة "صناعة النفط الصربية" طلبا إلى وزارة الخزانة الأمريكية لإزالتها من قائمة المنظمات والأشخاص الخاضعين للعقوبات.



في 5 يناير أعلن فوتشيتش أن بلاده مستعدة لشراء الحصة في NIS، مقابل حوالي 700 مليون يورو في حالة فرض عقوبات أمريكية، لكنها ستحاول تجنب مثل هذا المسار.