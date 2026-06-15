الولايات المتحدة تؤكد أنه لم يُفرج بعد عن أي من الأصول الإيرانية المجمّدة

08:52 م

الوكيل الإخباري- أكد مسؤول أميركي رفيع المستوى، الاثنين، أن الولايات المتحدة لم تفرج بعد عن أي أصول إيرانية مجمّدة بفعل العقوبات، وذلك بعيد التوقيع إلكترونيا على اتفاق إطاري لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط. اضافة اعلان





وردا على سؤال أحد الصحافيين بشأن المبلغ الذي تمّ الإفراج عنه، قال المسؤول الأميركي "صفر"، مضيفا أنّ "الحقيقة البسيطة للغاية هي أنه لم يتم الإفراج عن أي مبلغ من الأصول المجمدة من قبل الولايات المتحدة أو أي دولة أخرى".



وكانت وسائل إعلام إيرانية أفادت أنّ أحد بنود الاتفاق يلحظ الإفراج عن 12 مليار دولار من الأموال الإيرانية المجمّدة بعد توقيع النص الذي يلحظ إجمالا "الإفراج عن 24 مليار دولار" من هذه الأموال خلال فترة التفاوض على اتفاق نهائي التي تمتد 60 يوما.



وكان رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف أعلن، ليلة الاثنين، التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران عقب محادثات مكثفة.



وقال شريف عبر حسابه على "إكس" إن الجانبين أعلنا الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان.



وأشار إلى أن مراسم التوقيع الرسمية ستعقد الجمعة 19 حزيران في سويسرا.





