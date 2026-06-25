الخميس 2026-06-25 04:15 م

الولايات المتحدة تؤكد رغبتها في اتفاق مع إيران لكن ليس "بأي ثمن"

وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو
ماركو روبيو
 
الخميس، 25-06-2026 03:35 م

الوكيل الإخباري-   حذّر وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الخميس، من أن التوصل إلى اتفاق مع إيران لن يكون بأي ثمن.

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وأدلى روبيو بتصريحاته من البحرين بعدما زارها ضمن جولة في دول الخليج بعد تعرضها لهجمات إيرانية بصواريخ ومسيّرات خلال الحرب، في إطار رد طهران على الهجوم الذي بدأته الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 شباط.


وقّعت إيران والولايات المتحدة مذكرة تفاهم في الأسبوع الماضي، وبدأتا مفاوضات بوساطة باكستانية وقطرية بهدف التوصل الى اتفاق نهائي ضمن مهلة 60 يوما قابلة للتمديد.

 
 


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وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو

عربي ودولي الولايات المتحدة تؤكد رغبتها في اتفاق مع إيران لكن ليس "بأي ثمن"



 
 






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