الولايات المتحدة تؤكد رغبتها في اتفاق مع إيران لكن ليس "بأي ثمن"

الوكيل الإخباري- حذّر وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الخميس، من أن التوصل إلى اتفاق مع إيران لن يكون بأي ثمن.

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وأدلى روبيو بتصريحاته من البحرين بعدما زارها ضمن جولة في دول الخليج بعد تعرضها لهجمات إيرانية بصواريخ ومسيّرات خلال الحرب، في إطار رد طهران على الهجوم الذي بدأته الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 شباط.