الولايات المتحدة تبدأ فرض حصار بحري شامل على إيران

11:43 م

الوكيل الإخباري- أعلن الجيش الأميركي، الثلاثاء، استئناف الحصار البحري الشامل ‌على ‌السفن ‌العابرة ‌من ‌الموانئ ⁠والمناطق ⁠الساحلية ‌الإيرانية ⁠وإليها. اضافة اعلان





وقال الجيش الأميركي في بيان: "استأنفنا ⁠الحصار البحري ‌على ‌السفن ‌العابرة ‌من ‌الموانئ ⁠والمناطق ⁠الساحلية ‌الإيرانية ⁠وإليها ⁠اليوم الساعة ⁠الرابعة مساء بتوقيت شرق ‌الولايات المتحدة".



وأضاف البيان: "أكثر من 20 سفينة حربية تابعة للبحرية ومئات الطائرات العسكرية تنشط في أنحاء الشرق الأوسط".



وكانت القيادة الوسطى الأميركية "سنتكوم" قد قالت في بيان بوقت سابق الثلاثاء، إن الجيش يوجه مزيدا من الضربات لإيران.



وواصلت القوات الأميركية يوم الثلاثاء قصفها لمواقع في إيران، وذلك قبل ساعات قليلة من بدء سريان الحصار على الموانئ الإيرانية.



وذكر مسؤول أميركي لرويترز أن القوات الأميركية نفذت عدة ضربات إضافية على أهداف عسكرية في إيران يوم الثلاثاء للقضاء على ما وصفها بأنها "تهديدات ناشئة"، في حين أكدت وسائل إعلام رسمية إيرانية تعرض مواقع متفرقة لقصف صاروخي.







