الولايات المتحدة تتوقع استكمال الجدار عند حدود المكسيك بحلول أواخر 2027

وأفاد سكوت أثناء فعالية أقامها "مركز دراسات الهجرة في واشنطن" أنه من المقرر بأن يمتد الجدار الحدودي المصنوع من قضبان معدنية معززة من سان دييغو إلى خليج المكسيك، باستثناء مناطق محددة "حيث اتّخذنا قرارا بأننا لا نحتاج إليه".
وأضاف "سيتم الانتهاء من الجدار الحدودي الرئيسي بحلول نهاية عام 2027".
وأوضح أن معدات رقابة إلكترونية وغيرها ستُكمّل الجدار وستوضع بحلول "تموز تقريبا، ربما في آب 2028 كأقصى حد".
وستقام حواجز أخرى عند نهر ريو غراندي على حدود تكساس الممتدة على مسافة أكثر من 1900 كيلومتر بين البلدين.
وقال سكوت "سيكون لدينا النظام الكامل الذي يشمل جدارا ثانويا في المناطق حيث نحتاج إليه".
ويهدف الجدار للحد من الهجرة غير النظامية وتهريب المخدرات من المكسيك، والتي تراجعت، بحسب المؤشرات الرسمية.
لكن سكوت أشار إلى أن الجدار المادي لن يكون كافيا للحد من الأنشطة السرية. وتستخدم أنفاق ومسيرات وغير ذلك بالفعل لرصد الدوريات ونقل المخدرات.
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