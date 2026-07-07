الولايات المتحدة تجري محادثات بشأن الإنتاج المشترك للصواريخ في أوروبا

وفي حال تنفيذ المشروعين، فمن شأنهما أن يوفرا حيزا من السعة الإنتاجية في مصانع رايثيون ولوكهيد مارتن في الولايات المتحدة، بما يتيح لعملاقي الصناعات الدفاعية الأميركيين زيادة إنتاجهما محليا.
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