الولايات المتحدة تجري محادثات بشأن الإنتاج المشترك للصواريخ في أوروبا

الوكيل الإخباري- تجري الولايات المتحدة محادثات مع ألمانيا ودول أوروبية أخرى حول إقامة مشروع إنتاج مشترك لصواريخ إيه.آي.إم-120 أمرام التابعة لشركة رايثيون، وتشييد منشأة صيانة لصواريخ باك-3 باتريوت التابعة لشركة لوكهيد في أوروبا، وفق مصدر مطلع.

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