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الولايات المتحدة تجمد شحنة جرافات عسكرية لإسرائيل

جرافات "دي 9" في جنوب إسرائيل على الحدود مع غزة
جرافات "دي 9" في جنوب إسرائيل على الحدود مع غزة
الأحد، 10-11-2024 03:30 م
الوكيل الإخباري- قالت صحيفة يديعوت أحرونوت -اليوم الأحد- إن الولايات المتحدة قررت تجميد شحنة ضخمة من الجرافات المدرعة من طراز "دي 9" كانت قد اشترتها وزارة الدفاع الإسرائيلية سابقا من شركة "كاتربيلر" الأمريكية، ويبلغ عدد الجرافات التي كانت قد طلبت 134 جرافة.اضافة اعلان


وأشارت إلى أن هذا التجميد قد يكون مؤقتا، لكن تأثيراته بدأت تتضح على ساحة القتال بعد اضطرار الجيش الإسرائيلي إلى استخدام الجرافات المتاحة، والتي تعرض الكثير منها للتدمير نتيجة ما تصفه بـ"الاستهلاك الكثيف" لها خلال الحرب على غزة.

ورجحت الصحيفة بتقرير لمراسلها العسكري يوآف زيتون أن الضغط الشعبي المتزايد داخل الولايات المتحدة ضد توريد هذه الجرافات قد أسفر عن تجميد الصفقة، لاستخدامها في عمليات تدمير المنازل في قطاع غزة.

الجزيرة
 
gnews

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