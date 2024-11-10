الولايات المتحدة تجمد شحنة جرافات عسكرية لإسرائيل

وأشارت إلى أن هذا التجميد قد يكون مؤقتا، لكن تأثيراته بدأت تتضح على ساحة القتال بعد اضطرار الجيش الإسرائيلي إلى استخدام الجرافات المتاحة، والتي تعرض الكثير منها للتدمير نتيجة ما تصفه بـ"الاستهلاك الكثيف" لها خلال الحرب على غزة.
ورجحت الصحيفة بتقرير لمراسلها العسكري يوآف زيتون أن الضغط الشعبي المتزايد داخل الولايات المتحدة ضد توريد هذه الجرافات قد أسفر عن تجميد الصفقة، لاستخدامها في عمليات تدمير المنازل في قطاع غزة.
الجزيرة
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