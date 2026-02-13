الولايات المتحدة تجيز لخمس شركات نفطية استئناف عملياتها في فنزويلا

وفي وثيقة نشرت على موقع وزارة الخزانة، سمح لكل من الشركتين البريطانيتين "بي بي" و"شل" وللإيطالية "ايني" والإسبانية "ريبسول" بالعمل في قطاعي النفط والغاز في فنزويلا، فضلا عن الأميركية "شيفرون" التي كانت استمرت بنشاط معين في فنزويلا بناء على ترخيص استثنائي يعفيها من الحظر الذي فرضته واشنطن اعتبارا من العام 2019.
-
أخبار متعلقة
-
ترامب يحض زيلينسكي على "التحرك" للتوصل إلى اتفاق مع روسيا
-
العراق: نقل نحو 3000 سجين من تنظيم داعش من سوريا
-
الولايات المتحدة تنهي وضع الحماية المؤقتة لليمن
-
ترامب: حاملة طائرات ثانية ستغادر قريبا إلى الشرق الأوسط
-
روسيا تخفض أسعار الفائدة 50 نقطة أساس
-
الكرملين يعلن عن مباحثات بشأن أوكرانيا في جنيف في 17 و18 شباط
-
ترامب يلتقي عسكريين شاركوا في عملية القبض على مادورو
-
الولايات المتحدة.. إطلاق نار في جامعة كارولاينا الجنوبية يوقع قتيلين وجريحا