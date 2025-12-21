الأحد 2025-12-21 01:12 ص

الولايات المتحدة تحتجز ناقلة نفط أخرى قبالة سواحل فنزويلا

الأحد، 21-12-2025 12:34 ص
الوكيل الإخباري-  احتجزت الولايات المتحدة، السبت، ناقلة نفط قبالة سواحل فنزويلا، حسبما أعلنت وزيرة الأمن الداخلي الأميركية كريستي نويم في منشور على منصة "إكس".


وقالت نويم: "ستواصل الولايات المتحدة ملاحقة الحركة غير المشروعة للنفط الخاضع للعقوبات، الذي يُستخدم لتمويل إرهاب المخدرات في المنطقة".

وأوضحت أن خفر السواحل الأميركي احتجز السفينة قبل الفجر، بدعم من وزارة الدفاع الأميركية.
ويأتي الاحتجاز في ظل تكثيف إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضغوطها على فنزويلا، بفرض حصار نفطي.

