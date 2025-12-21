الولايات المتحدة تحتجز ناقلة نفط أخرى قبالة سواحل فنزويلا

وقالت نويم: "ستواصل الولايات المتحدة ملاحقة الحركة غير المشروعة للنفط الخاضع للعقوبات، الذي يُستخدم لتمويل إرهاب المخدرات في المنطقة".
وأوضحت أن خفر السواحل الأميركي احتجز السفينة قبل الفجر، بدعم من وزارة الدفاع الأميركية.
ويأتي الاحتجاز في ظل تكثيف إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضغوطها على فنزويلا، بفرض حصار نفطي.
سكاي نيوز
