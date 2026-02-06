الولايات المتحدة تحث مواطنيها على مغادرة إيران "الآن"

الوكيل الإخباري- طلبت السفارة الأمريكية "الافتراضية " في طهران من المواطنين الأمريكيين مغادرة إيران بشكل فوري.



وفي "تحذير أمني" نشر اليوم الجمعة، حثت السفارة المواطنين الأمريكيين على "مغادرة إيران الآن"، وتحضير خطط للخروج منها لا تعتمد على مساعدة الحكومة الأمريكية.

وحذر البيان المواطنين الأمريكيين المتواجدين في إيران من مخاطر "استمرار الإجراءات الأمنية المشددة، وإغلاق الطرق، وتعطيل وسائل النقل العام، وحجب الإنترنت ومواصلة الحكومة الإيرانية تقييد الوصول إلى شبكات الهاتف المحمول والثابتة والإنترنت الوطنية، وتقليص أو إلغاء شركات الطيران الرحلات الجوية من وإلى إيران".



وقال البيان إنه "ينبغي على المواطنين الأمريكيين توقع استمرار انقطاعات الإنترنت، والتخطيط لوسائل اتصال بديلة، وإذا كان ذلك آمنا، فعليهم التفكير في مغادرة إيران برا إلى أرمينيا أو تركيا".



يأتي ذلك تزامنا مع عقد مفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في مسقط في محاولة لخفض حدة التوتر في العلاقات بين البلدين، وسط حشد ضخم للقوات الأمريكية في المنطقة وتهديدات واشنطن بضرب إيران إذا رفضت إبرام صفقة بشأن ملفها النووي والصاروخي وسياساتها الإقليمية.