الولايات المتحدة تحذر رعاياها بالمنطقة

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الوكيل الاخباري - دعت الشؤون القنصلية بالخارجية الأميركية الرعايا الأميركيين إلى توخي الحذر بسبب التوتر في المنطقة، وقالت إن "البيئة الأمنية معقدة".



وأشارت الشؤون القنصلية بالخارجية الأميركية إلى أن التوتر الإقليمي يمكن أن يتسبب بإلغاء أو تقليص رحلات من "إسرائيل" وإليها.