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الولايات المتحدة تحذر رعاياها بالمنطقة

العلم الأميركي
العلم الأميركي




 

السبت، 03-08-2024 07:11 ص
  الوكيل الاخباري - دعت الشؤون القنصلية بالخارجية الأميركية الرعايا الأميركيين إلى توخي الحذر بسبب التوتر في المنطقة، وقالت إن "البيئة الأمنية معقدة".

وأشارت الشؤون القنصلية بالخارجية الأميركية إلى أن التوتر الإقليمي يمكن أن يتسبب بإلغاء أو تقليص رحلات من "إسرائيل" وإليها.  
gnews

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