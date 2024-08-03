الولايات المتحدة تحذر رعاياها بالمنطقة

وأشارت الشؤون القنصلية بالخارجية الأميركية إلى أن التوتر الإقليمي يمكن أن يتسبب بإلغاء أو تقليص رحلات من "إسرائيل" وإليها.
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