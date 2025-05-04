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الولايات المتحدة تحذر من السفر إلى 21 دولة

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أرشيفية
 
الأحد، 04-05-2025 08:04 ص

الوكيل الإخباري- حذرت الولايات المتحدة الأمريكية من السفر إلى 21 دولة حول العالم بسبب المخاطر الأمنية، حيث أضافت مؤخرا كوريا الشمالية وبوركينا فاسو إلى قائمتها.

وجاء قرار إدراج كوريا الشمالية نظرا لـ"الخطر الجسيم والمستمر لخطر الاعتقال أو الاحتجاز لفترات طويلة أو الاحتجاز التعسفي"، بينما تم تحذير المواطنين الأمريكيين من زيارة بوركينا فاسو بسبب تفشي "أعمال الإرهاب والجريمة وعمليات الخطف".

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يذكر أن وزارة الخارجية الأمريكية تعتمد نظاما من أربع مستويات لتحذيرات السفر، تبدأ من "اتخاذ احتياطات طبيعية" وصولا إلى "لا تسافر" كأعلى مستوى تحذيري.


وبالإضافة إلى الدولتين المذكورتين، تشمل القائمة كلا من اليمن، إيران، جنوب السودان، سوريا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، أفغانستان، لبنان، جمهورية إفريقيا الوسطى، بيلاروس، العراق، أوكرانيا، فنزويلا، هايتي، ليبيا، الصومال، روسيا، ميانمار، مالي والسودان.


كما شددت الولايات المتحدة على ضرورة توخي الحذر الشديد عند السفر إلى بعض مناطق المكسيك، رغم أن مستوى التحذير العام للبلاد ظل عند المستوى الثاني.


وجاءت هذه التحذيرات في إطار تصاعد التوترات الأمنية العالمية وتدهور الأوضاع في عدة مناطق تشهد نزاعات أو اضطرابات.

 

RT

 
gnews

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