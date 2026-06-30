الولايات المتحدة تحذف شركات هندية من قائمة العقوبات الخاصة بروسيا

10:40 م

الوكيل الإخباري- أعلنت الخزانة الأمريكية عن شطب أسماء عدد من الشركات الهندية من قائمة العقوبات الأمريكية الخاصة بروسيا. اضافة اعلان





وأكد مكتب الرقابة على الأصول الأجنبية التابع للخزانة الأمريكية في بيان له، يوم الثلاثاء، أنه تم حذف 4 شركات تقوم بصناعة مختلف المعدات وتصليح الطائرات من العقوبات.



ويشار إلى أن جميع الشركات أدرجت على قائمة العقوبات بسبب تعاونها مع روسيا، في إطار "العقوبات الثانوية".



يذكر أن الولايات المتحدة قامت بتشديد العقوبات المفروضة على روسيا بعد انطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في عام 2022. وفرضت عقوبات أيضا على جهات تتعاون مع روسيا أو تتحايل على العقوبات الأمريكية ضدها.







