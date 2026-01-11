الولايات المتحدة تحضّ رعاياها على مغادرة فنزويلا فورا

08:56 ص

الوكيل الإخباري- حضّت وزارة الخارجية الأميركية رعاياها على عدم السفر إلى فنزويلا وأولئك الموجودين فيها على "مغادرة البلاد فورا" معتبرة أن الوضع الأمني "غير مستقر". اضافة اعلان





وقالت الوزارة في بيانها "أفادت معلومات بأن جماعات مسلحة، تُعرف باسم كوليكتيفوس تقيم حواجز طرق وتفتش مركبات بحثا عن أدلة تثبت الجنسية الأميركية أو دعم الولايات المتحدة".

