الأحد 2026-01-11 10:38 ص

الولايات المتحدة تحضّ رعاياها على مغادرة فنزويلا فورا

متظاهر يحمل علم فنزويلا
متظاهر يحمل علم فنزويلا
 
الأحد، 11-01-2026 08:56 ص
الوكيل الإخباري-   حضّت وزارة الخارجية الأميركية رعاياها على عدم السفر إلى فنزويلا وأولئك الموجودين فيها على "مغادرة البلاد فورا" معتبرة أن الوضع الأمني "غير مستقر".اضافة اعلان


وقالت الوزارة في بيانها "أفادت معلومات بأن جماعات مسلحة، تُعرف باسم كوليكتيفوس تقيم حواجز طرق وتفتش مركبات بحثا عن أدلة تثبت الجنسية الأميركية أو دعم الولايات المتحدة".
 
 


gnews

أحدث الأخبار

رحيل فنان سوري شهير بعد وعكة صحية شديدة

فن ومشاهير رحيل فنان سوري شهير بعد وعكة صحية شديدة

صواريخ إيرانية

عربي ودولي إيران تحذر الولايات المتحدة من أنها سترد على أي هجوم عليها

للا

فيديو الوكيل المملكة على موعد مع منخفض جوي جديد ليل الاثنين

وزير البيئة رئيس اللجنة التوجيهية للحد من الإلقاء العشوائي للنفايات، أيمن سليمان

أخبار محلية وزير البيئة: نسعى إلى تخفيض الكلف المستغلة في إدارة النفايات

إعلان هام صادر عن الحكومة الأردنية لجميع الأردنيين

أخبار محلية إعلان هام صادر عن الحكومة الأردنية لجميع الأردنيين

ب

أسواق ومال ترامب يدعو لوضع حد أقصى للفائدة على بطاقات الائتمان عند 10%

رواية حارس فنزويلي تكشف عن سلاح غامض في عملية اعتقال مادورو

عربي ودولي رواية حارس فنزويلي تكشف عن سلاح غامض في عملية اعتقال مادورو

"الأشغال" تطلق خطة توعوية وتنفيذية شاملة للحد من الإلقاء العشوائي للنفايات

أخبار محلية الأشغال تطلق خطة وطنية لمكافحة الإلقاء العشوائي للنفايات



 






الأكثر مشاهدة