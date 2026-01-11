الأحد 2026-01-11 02:45 ص

الولايات المتحدة تدعو الحكومة السورية والأكراد إلى الحوار

حي الشيخ مقصود في حلب
حي الشيخ مقصود في حلب
 
الأحد، 11-01-2026 12:55 ص

الوكيل الإخباري-   دعت الولايات المتحدة السبت، الحكومة السورية والأكراد إلى العودة للمفاوضات بعد أيام من الاشتباكات الدموية في مدينة حلب بشمال البلاد.

اضافة اعلان


ووردت تقارير متضاربة من المدينة، حيث أعلنت السلطات وقف القتال وقالت إنها بدأت بإخراج المقاتلين الأكراد من حلب نحو مناطق الإدارة الذاتية الكردية، في حين سارعت الأخيرة إلى نفي الإعلان.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

حي الشيخ مقصود في حلب

عربي ودولي الولايات المتحدة تدعو الحكومة السورية والأكراد إلى الحوار

وزيرة الدولة للشؤون الخارجية نانسي نمروقة.

أخبار محلية نمروقة: نرفض الاعتراف الإسرائيلي بأرض الصومال

استشاري شباب كفر الماء يناقش برامجه التطوعية

أخبار محلية استشاري شباب كفر الماء يناقش برامجه التطوعية

محافظ الكرك يطمئن على عامل أُصيب أثناء واجبه خلال المنخفض الجوي

أخبار محلية محافظ الكرك يطمئن على عامل أُصيب أثناء واجبه خلال المنخفض الجوي

وزارة الشباب

أخبار محلية العدوان يشارك في اجتماعات وزراء الشباب العرب في القاهرة

أمين عام وزارة الأوقاف يتفقد عددًا من مساجد الطفيلة

أخبار محلية الأوقاف تعقد اختبارات التلاوة والتجويد لحفظ القرآن في الرمثا

منظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة: أوضاع إنسانية وصحية كارثية في غزة

عربي ودولي الصحة العالمية: السودان يعاني أسوأ أزمة إنسانية على مستوى العالم

رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان

أخبار محلية التلفزيون الأردني يبث مقابلة خاصَّة مع رئيس الوزراء



 






الأكثر مشاهدة