الولايات المتحدة تدعو رعاياها لمغادرة سوريا "فورا"

وقالت الوزارة في بيانها الذي نقلته وكالة رويترز: "تحث وزارة الخارجية المواطنين الأميركيين على مغادرة سوريا الآن بينما تظل خيارات السفر التجارية متاحة في دمشق".
وأوضحت أن على المواطنين الذين يختارون البقاء أو غير القادرين على المغادرة إعداد خطط طوارئ للتعامل مع المواقف الحرجة، والاستعداد للاحتماء في أماكنهم لفترات طويلة إذا تطلب الأمر ذلك.
يأتي هذا التحذير بعد التقدم الذي أحرزته الفصائل المسلحة على الأرض، حيث أعلنت فجر السبت سيطرتها الكاملة على مدينة درعا.
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