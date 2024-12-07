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الولايات المتحدة تدعو رعاياها لمغادرة سوريا "فورا"

العلم الامريكي
العلم الامريكي
السبت، 07-12-2024 07:06 ص

الوكيل الإخباري-   أصدرت وزارة الخارجية الأميركية، السبت، بيانًا حثت فيه مواطنيها على مغادرة سوريا فورًا، مشيرة إلى تصاعد حدة الاشتباكات المسلحة في مختلف أنحاء البلاد، مما يجعل الوضع الأمني غير مستقر وغير قابل للتنبؤ.

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وقالت الوزارة في بيانها الذي نقلته وكالة رويترز: "تحث وزارة الخارجية المواطنين الأميركيين على مغادرة سوريا الآن بينما تظل خيارات السفر التجارية متاحة في دمشق".


وأوضحت أن على المواطنين الذين يختارون البقاء أو غير القادرين على المغادرة إعداد خطط طوارئ للتعامل مع المواقف الحرجة، والاستعداد للاحتماء في أماكنهم لفترات طويلة إذا تطلب الأمر ذلك.


يأتي هذا التحذير بعد التقدم الذي أحرزته الفصائل المسلحة على الأرض، حيث أعلنت فجر السبت سيطرتها الكاملة على مدينة درعا.

سكاي نيوز عربية

 
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