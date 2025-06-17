الثلاثاء 2025-06-17 11:52 م
 

الولايات المتحدة تدين الهجوم الروسي على كييف بعد مقتل أميركي

عمال يزيلون الأنقاض بجوار كيس بلاستيكي يحتوي على جثة شخص قُتل في هجوم بطائرة مسيرة في مدينة أوديسا
عمال يزيلون الأنقاض بجوار كيس بلاستيكي يحتوي على جثة شخص قُتل في هجوم بطائرة مسيرة في مدينة أوديسا
 
الثلاثاء، 17-06-2025 10:37 م
الوكيل الإخباري-   دانت الولايات المتحدة الثلاثاء الهجوم الروسي على كييف ليل الاثنين، والذي أوقع 10 قتلى على الأقل بينهم أميركي.اضافة اعلان


وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية تامي بروس "ندين هذه الضربات ونقدم أحر تعازينا بالضحايا ولعائلات كل المتضررين"، مؤكدة مقتل مواطن أميركي.
 
gnews

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