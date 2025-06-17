الولايات المتحدة تدين الهجوم الروسي على كييف بعد مقتل أميركي

10:37 م

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الوكيل الإخباري- دانت الولايات المتحدة الثلاثاء الهجوم الروسي على كييف ليل الاثنين، والذي أوقع 10 قتلى على الأقل بينهم أميركي. اضافة اعلان





وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية تامي بروس "ندين هذه الضربات ونقدم أحر تعازينا بالضحايا ولعائلات كل المتضررين"، مؤكدة مقتل مواطن أميركي.