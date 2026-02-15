الولايات المتحدة ترحل مهاجرين إلى الكاميرون ليسوا من مواطنيها

الوكيل الإخباري- أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" بترحيل تسعة مهاجرين إلى الكاميرون ليسوا من مواطنيها رغم منح المحاكم الأمريكية معظمهم الحماية من الترحيل.

اضافة اعلان