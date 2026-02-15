الأحد 2026-02-15 08:03 ص

الولايات المتحدة ترحل مهاجرين إلى الكاميرون ليسوا من مواطنيها

الولايات المتحدة
علم الولايات المتحدة
 
الأحد، 15-02-2026 07:44 ص

الوكيل الإخباري-   أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" بترحيل تسعة مهاجرين إلى الكاميرون ليسوا من مواطنيها رغم منح المحاكم الأمريكية معظمهم الحماية من الترحيل.

اضافة اعلان

 

وأضافت الصحيفة أن إدارة الرئيس دونالد ترامب رحّلت تسعة أشخاص في يناير كان معظمهم يتمتع بحماية قضائية أمريكية ضد ترحيلهم إلى بلدهم الأم الكاميرون ولا ينتمي أي منهم إلى الكاميرون أصلا.

ووفقاً للصحيفة، لا يزال معظم المرحّلين محتجزين في مركز للمهاجرين في العاصمة الكاميرونية ياوندي.

ووعد الرئيس ترامب بوقف الهجرة غير الشرعية إلى الولايات المتحدة والشروع في إجراءات تسليم ملايين المهاجرين.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي أكسيوس: ترامب ونتنياهو يتفقان على ضرورة تقليص مبيعات النفط الإيراني للصين

الولايات المتحدة

عربي ودولي الولايات المتحدة ترحل مهاجرين إلى الكاميرون ليسوا من مواطنيها

تعبيرية

طب وصحة ما الذي يدمر المفاصل؟

فصل الكهرباء من الـ 10 صباحا الى 3 عصرا عن هذه المناطق -أسماء

أخبار محلية فصل الكهرباء من الـ 9 صباحا الى 3 عصرا عن هذه المناطق -أسماء

الإعلامي محمد الوكيل

أخبار محلية البث المباشر لـ برنامج الوكيل

غزة

فلسطين وزير الخارجية السعودي: اجتماع مجلس السلام يحدد مساهمات الدول في إعمار غزة ونهاية حقيقية للصراع

العاصمة عمان

الطقس تفاصيل حالة الطقس في الأردن الأحد

وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ونظيره الزمريكي ماركو روبيو

عربي ودولي روبيو خلال لقائه الشيباني وعبدي: ندعم قيام سوريا مستقرة تنعم بالسلام مع جيرانها



 






الأكثر مشاهدة