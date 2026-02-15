الولايات المتحدة ترحل مهاجرين إلى الكاميرون ليسوا من مواطنيها

ووفقاً للصحيفة، لا يزال معظم المرحّلين محتجزين في مركز للمهاجرين في العاصمة الكاميرونية ياوندي.
ووعد الرئيس ترامب بوقف الهجرة غير الشرعية إلى الولايات المتحدة والشروع في إجراءات تسليم ملايين المهاجرين.
