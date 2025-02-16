الولايات المتحدة.. ترحيل دفعة ثانية من المهاجرين الهنود المخالفين

وأفادت صحيفة Deccan Herald بأنه "كان يشار سابقا إلى أن الطائرة ستنقل 119 مهاجرا، ولكن وفقا للقائمة المحدثة للركاب، بلغ عدد المرحلين 116 شخصا".
وبحسب المصادر، تضم الدفعة الجديدة من المرحلين 65 شخصا من ولاية البنجاب، و33 من هاريانا، و8 من غوجارات، واثنين من ولاية أوتار براديش، واثنين من غوا، واثنين من ماهاراشترا، واثنين من راجستان، وشخص واحد من هيماشال براديش، وشخص واحد من جامو وكشمير. ومعظم الهنود الذين تم ترحيلهم من قبل السلطات الأمريكية تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عاما.
وكانت بدأت الولايات المتحدة عملية ترحيل المواطنين الهنود الذين دخلوا البلاد بشكل غير قانوني في 5 فبراير الجاري، حيث نقلت طائرة تابعة للقوات الجوية الأمريكية في ذلك الوقت 104 شخصا إلى أمريتسار، معظمهم من سكان ولايتي غوجارات والبنجاب. ومن المتوقع أن تهبط طائرة ثالثة تحمل 157 شخصا تم ترحيلهم في نفس المكان يوم 16 فبراير.
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