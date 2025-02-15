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الولايات المتحدة.. ترحيل 119 مهاجرا هنديا في إطار الحملة على الهجرة غير الشرعية

جانب من عنلية الترحيل
جانب من عملية الترحيل
السبت، 15-02-2025 03:56 م

الوكيل الإخباري- رحلت السلطات الأمريكية 119 مهاجرا هنديا غير شرعيين إلى بلادهم على متن طائرة وصلت عصر اليوم السبت إلى مطار أمريتسار الدولي في الهند.

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وتأتي هذه الخطوة في إطار حملة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمكافحة الهجرة غير النظامية، حيث تعد هذه الدفعة الثانية من المهاجرين الهنود الذين يتم ترحيلهم خلال الشهر الجاري، بعد أن أعادت الولايات المتحدة مجموعة أخرى أوائل هذا الشهر.


ووفقا لمصادر رسمية، فإن غالبية المرحلين وعددهم 100 شخص ينتمون إلى إقليم البنجاب وولاية هاريانا شمال الهند، ومن المتوقع أن تهبط الطائرة في مطار أمريتسار حوالي الساعة الـ10 مساء بتوقيت البلاد.


وبالرغم من الإجراءات الصارمة التي اتخذتها إدارة ترامب بهذا الصدد، إلا أنها تعرضت لانتقادات واسعة النطاق من قبل منظمات حقوق الإنسان والمجتمع الدولي، الذين أعربوا عن قلقهم بشأن الأوضاع الإنسانية للمهاجرين الذين يتم ترحيلهم.

 

RT

 
gnews

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