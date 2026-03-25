الولايات المتحدة ترسل لإيران خطة من 15 نقطة لإنهاء الحرب

كما نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر قوله، إن الولايات المتحدة تسعى إلى وقف لإطلاق النار لمدة شهر لمناقشة اتفاق من 15 بندا مع إيران.
وأوضح المصدر، أن الوثيقة الأميركية تطالب بعدم تخصيب أي مادة على الأراضي الإيرانية، مبينا أن واشنطن طالبت بإغلاق محطات تخصيب اليورانيوم في نطنز وأصفهان وفوردو.
وأضاف أن الوثيقة الأميركية تطالب إيران بوقف تمويل "الوكلاء في المنطقة"، كما تطالب "بمنطقة بحرية حرة" في مضيق هرمز.
-
أخبار متعلقة
-
ماكرون يدعو إيران إلى "الانخراط بنية حسنة في المفاوضات" لإنهاء الحرب
-
إيران: الولايات المتحدة وإسرائيل هاجمتا محيط محطة بوشهر للطاقة النووية
-
غوتيريش يدعو لوقف الاعمال العدائية في السودان
-
روسيا: مستعدون للانضمام إلى جهود وقف الحرب بالشرق الأوسط
-
ترامب: إيران وافقت على أن لا تملك سلاحا نوويا أبدا
-
مقتل امرأة في شمال إسرائيل إثر إطلاق صواريخ من لبنان
-
الكويت: تدمير 13 صاروخا و 10 طائرات مسيّرة
-
السعودية: اعتراض وتدمير مسيّرة في المنطقة الشرقية