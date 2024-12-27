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الولايات المتحدة تزعم تورط روسيا في تحطم طائرة أكتاو

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أرشيفية
الجمعة، 27-12-2024 11:58 م

الوكيل الإخباري- زعم منسق الاتصالات الاستخباراتية في الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي، أن هناك "مؤشرات أولية"، تشير إلى أن الطائرة المدنية الأذربيجانية أسقطت من قبل الدفاع الجوي الروسي.

وقال كيربي في إحاطة صحفية خاصة: "لقد رأينا مؤشرات أولية لأشياء تشير إلى احتمال إسقاط الطائرة من قبل نظام دفاع جوي روسي"، مضيفا بأن الولايات المتحدة عرضت المساعدة في التحقيق الجاري من قبل كازاخستان وأذربيجان.

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وعند سؤاله بشكل مباشر عن ماهية تلك "المؤشرات" التي تشير إلى إمكانية إسقاط طائرة باكو- غروزني، رفض كيربي الإجابة، مشيرا إلى أنها مؤشرات أولية ولا يريد استباق الأحداث حيث أن التحقيق مستمر، حسب تعبيره.

 

RT

 
gnews

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